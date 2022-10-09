Российские войска обстреляли Сумскую область, есть погибший – Офис президента Украины

Сумскую область в воскресенье обстреливают с утра Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Сумская область. 9 октября. Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТО (объединенной территориальной общине. – "ГОРДОН"). Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире", – написал он.

Ранее сегодня глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщал об обстрелах 9 октября трех общин региона, среди которых Мироновской ОТО не было. Обстрелы оккупанты начали утром.

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