Российские войска обстреляли Сумскую область, есть погибший – Офис президента Украины

"Сумская область. 9 октября. Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТО (объединенной территориальной общине. – "ГОРДОН"). Террористы, изверги и убийцы – так о россиянах должны знать во всем мире", – написал он.
Ранее сегодня глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщал об обстрелах 9 октября трех общин региона, среди которых Мироновской ОТО не было. Обстрелы оккупанты начали утром.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.