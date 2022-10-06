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ОБЩЕСТВО

В Сумской области с 7 октября из-за COVID-19 вводят масочный режим – ОВА

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Живицкий призвал жителей Сумской области использовать маски и антисептики
Живицкий призвал жителей Сумской области использовать маски и антисептики
Скриншот: Дмитро Живицький / Facebook

Начиная с 7 октября в Сумской области вводят масочный режим. Такое решение было принято по итогам заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил в Facebook 6 октября глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"С 7 октября в Сумской области вводим масочный режим из-за повышенной заболеваемости COVID. Он, к сожалению, никуда от нас не девался", – написал он.

На опубликованном видео Живицкий отметил ухудшение в области ситуации с COVID-19.

"Прошу каждого жителя области максимально соблюдать противоэпидемические меры. Используйте маски, используйте антисептики для того, чтобы обезопасить себя и своих родных и близких от заболеваемости… и тяжелых последствий", – сказал глава Сумской ОВА.

По словам Живицкого, в регионе есть люди, "умирающие от осложнений COVID-19".

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/1673540573040851/

Контекст:

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

В Украине действует карантин. Последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.

С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За период с 26-го сентября по 2 октября в Украине зафиксированы 42 802 новых подтвержденных случая заболевания COVID-19 (среди заболевших – 5184 ребенка и 848 медработников), сообщается в Facebook Минздрава. Также было зафиксировано 202 летальных случая из-за COVID-19.

Теги: Украина, смерть, Сумская область, болезнь, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, маски, антисептики
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