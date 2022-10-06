В Сумской области с 7 октября из-за COVID-19 вводят масочный режим – ОВА

"С 7 октября в Сумской области вводим масочный режим из-за повышенной заболеваемости COVID. Он, к сожалению, никуда от нас не девался", – написал он.

На опубликованном видео Живицкий отметил ухудшение в области ситуации с COVID-19.

"Прошу каждого жителя области максимально соблюдать противоэпидемические меры. Используйте маски, используйте антисептики для того, чтобы обезопасить себя и своих родных и близких от заболеваемости… и тяжелых последствий", – сказал глава Сумской ОВА.

По словам Живицкого, в регионе есть люди, "умирающие от осложнений COVID-19".