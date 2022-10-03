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Власти Киева рекомендуют снова надевать маски в публичных местах

С 26 сентября по 2 октября в Киеве зарегистрированы 2515 случаев заболевания COVID-19
С 26 сентября по 2 октября в Киеве зарегистрированы 2515 случаев заболевания COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Киеве рекомендуют вернуться к ношению масок в публичных местах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает КГГА.

"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот", – говорится в сообщении.

Также в КГГА просят предпринимателей обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между посетителями.

В ведомстве подчеркнули, что уровень заболеваемости COVID-19 стремительно растет – за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрированы 2515 случаев заболевания, госпитализированы 242 человека, 22 человека скончались.

Контекст:

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

В Украине действует карантин. Последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.

С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За период с 5-го по 11 сентября в Украине зафиксированы 23 864 новых подтвержденных случая заболевания COVID-19 (среди заболевших 3706 детей и 551 медработник).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, КГГА, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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