Власти Киева рекомендуют снова надевать маски в публичных местах

"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот", – говорится в сообщении.
Также в КГГА просят предпринимателей обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между посетителями.
В ведомстве подчеркнули, что уровень заболеваемости COVID-19 стремительно растет – за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрированы 2515 случаев заболевания, госпитализированы 242 человека, 22 человека скончались.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
В Украине действует карантин. Последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.
С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
За период с 5-го по 11 сентября в Украине зафиксированы 23 864 новых подтвержденных случая заболевания COVID-19 (среди заболевших 3706 детей и 551 медработник).