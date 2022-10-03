Власти Киева рекомендуют снова надевать маски в публичных местах

С 26 сентября по 2 октября в Киеве зарегистрированы 2515 случаев заболевания COVID-19 Фото: depositphotos.com

"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот", – говорится в сообщении.

Также в КГГА просят предпринимателей обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между посетителями.

В ведомстве подчеркнули, что уровень заболеваемости COVID-19 стремительно растет – за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрированы 2515 случаев заболевания, госпитализированы 242 человека, 22 человека скончались.