За прошлую неделю в Украине подтвердили 44,1 тыс. случаев COVID-19, умер 161 человек – Минздрав

Среди заболевших – 5882 детей и 1030 медиков.

Госпитализировано за этот период 6667 человек, умер 161 человек, выздоровел 23 591 человек.

За все время эпидемии в Украине подтверждено почти 5,2 млн случаев коронасирусной инфекции, умерли 109,2 тыс. человек, выздоровели почти 5 млн заболевших.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует карантин. 19 августа 2022 года Кабмин продлил его до 31 декабря.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

19 сентября главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За неделю с 12-го по 19 сентября было выявлено почти 37 тыс. случаев.