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За прошлую неделю в Украине подтвердили 44,1 тыс. случаев COVID-19, умер 161 человек – Минздрав

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Пандемия COVID-19 была объявлена в 2020 году
Пандемия COVID-19 была объявлена в 2020 году
Фото: depositphotos.com

С 19-го по 25 сентября в Украине было зафиксировано 44 137 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Минздрава Украины.

Среди заболевших – 5882 детей и 1030 медиков.

Госпитализировано за этот период 6667 человек, умер 161 человек, выздоровел 23 591 человек.

За все время эпидемии в Украине подтверждено почти 5,2 млн случаев коронасирусной инфекции, умерли 109,2 тыс. человек, выздоровели почти 5 млн заболевших.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02HYef7LKAJPteUfh97gydupJ6e3HYxEurYRNzv5cqCeR81B1bheGQfbD4Y4zb4eobl


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует карантин. 19 августа 2022 года Кабмин продлил его до 31 декабря.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

19 сентября главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19За неделю с 12-го по 19 сентября было выявлено почти 37 тыс. случаев. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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