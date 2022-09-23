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Дания разрешит разведение норок с 2023 года

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Министерство сельского хозяйства Дании сообщило, что не будет продлевать запрет на разведение норок
Министерство сельского хозяйства Дании сообщило, что не будет продлевать запрет на разведение норок
Фото: depositphotos.com

Дания со следующего года возобновит разведение норок, которое было остановлено из-за распространения среди животных коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Министерство сельского хозяйства Дании сообщило, что не будет продлевать запрет на разведение.

Оценка органов здравоохранения показала, что существует ограниченный риск для здоровья населения из-за возобновления "существенно сокращенного производства норок и внедрения мер по предотвращению заражения".

Контекст:

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

В апреле 2020 года стало известно о вспышке коронавируса на норковых фермах в Нидерландах. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была "настолько серьезной", что ждать принятия соответствующего закона не могли.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили коронавирус, под подозрением находились еще 25 ферм, сообщило в Twitter Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

19 ноября минздрав Дании объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок мутацией коронавируса SARS-CoV-2, которая известна как Cluster 5. В ведомстве считают, что этот штамм вируса исчез.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Дания, животные, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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