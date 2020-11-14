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Крупнейший меховой аукцион объявил о постепенном закрытии из-за массового забоя норок. Он занимает 40% мирового рынка

Аукционный дом Kopenhagen Fur – крупнейший в мире поставщик норкового меха – из-за массового забоя норки решил постепенно в течение двух-трех лет прекратить все операции.

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В 2021 году Kopenhagen Fur продолжит выполнять заказы
В 2021 году Kopenhagen Fur продолжит выполнять заказы
Фото: kopenhagenfur.com

Аукционный дом Kopenhagen Fur – крупнейший в мире поставщик норкового меха – объявил о постепенном сворачивании операций из-за массового забоя норок, говорится в релизе, опубликованном на сайте компании 12 ноября.

Kopenhagen Fur решил полностью прекратить работу в течение ближайших двух-трех лет. В 2021 году компания продолжит выполнять заказы, так как ожидает получение 5–6 млн шкурок норки, еще 6 млн осталось на складах.

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была "настолько серьезной", что ждать принятия соответствующего закона не могли.

Директор Kopenhagen Fur Йеспер Лауге сказал, что даже крупнейший в мире поставщик меха "не способен пережить" последствия этого решения. "Поэтому я объявил более чем 300 сотрудникам компании, что мы рассматриваем возможность закрытия", – добавил Лауге.

Аукционный дом Kopenhagen Fur был основан в 1930 году, на его долю приходится 40% всего мирового рынка норкового меха, сказано на сайте компании. Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. Решение уничтожить всю популяцию животных в стране приняли после обнаружения варианта коронавируса, который известен как "Кластер 5". По данным Всемирной организации здравоохранения, он характеризуется сочетанием мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались, и более стойкий к нейтрализующим антителам. Такой вариант вируса обнаружили у норок в шести странах.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Дания, животные, инфекция, Метте Фредериксен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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