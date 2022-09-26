Гендиректор Pfizer снова заболел COVID-19. Предыдущий раз он инфицировался коронавирусом в августе

"У меня положительный результат на COVID. Я чувствую себя хорошо и не имею симптомов. Мне еще не вводили новую бивалентную бустерную дозу, так как я следовал рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний и ждал три месяца с момента моего предыдущего случая COVID, который был в середине августа", – написал он.

Бурла подчеркнул, что "вирус все еще с нами", несмотря на "большой прогресс" в борьбе с COVID-19.

I have tested positive for COVID. I’m feeling well & symptom free. I’ve not had the new bivalent booster yet, as I was following CDC guidelines to wait 3 months since my previous COVID case which was back in mid-August. While we’ve made great progress, the virus is still with us. — Albert Bourla (@AlbertBourla) September 24, 2022

О том, что у него обнаружили COVID-19, Бурла сообщил 15 августа. Он рассказал, что перед этим получил четыре дозы вакцины Pfizer/BioNTech, чувствует себя хорошо, изолировался и принимает препарат паксловид.

Бивалентная вакцина – препарат, половина дозы которого направлена на оригинальный штамм коронавируса, другая половина – на "Омикрон".