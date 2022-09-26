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Гендиректор Pfizer снова заболел COVID-19. Предыдущий раз он инфицировался коронавирусом в августе

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Бурла отметил, что болеет без симптомов
Бурла отметил, что болеет без симптомов
Фото: EPA

Альберт Бурла, глава компании Pfizer, производителя вакцин от коронавируса, сообщил 24 сентября в Twitter, что у него снова подтвердили коронавирусную инфекцию.

"У меня положительный результат на COVID. Я чувствую себя хорошо и не имею симптомов. Мне еще не вводили новую бивалентную бустерную дозу, так как я следовал рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний и ждал три месяца с момента моего предыдущего случая COVID, который был в середине августа", – написал он.

Бурла подчеркнул, что "вирус все еще с нами", несмотря на "большой прогресс" в борьбе с COVID-19.

О том, что у него обнаружили COVID-19, Бурла сообщил 15 августа. Он рассказал, что перед этим получил четыре дозы вакцины Pfizer/BioNTech, чувствует себя хорошо, изолировался и принимает препарат паксловид.

Бивалентная вакцина – препарат, половина дозы которого направлена на оригинальный штамм коронавируса, другая половина – на "Омикрон".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии по 23 сентября 2022 года в мире подтвердили, по данным ВОЗ, 611 млн случаев коронавирусной инфекции. Больше всего таких случаев фиксировали в США – 94,6 млн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: эпидемия, вирус, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Pfizer
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