Европейский регулятор рекомендовал одобрить обновленную COVID-вакцину Pfizer. Она должна защищать от двух вариантов "Омикрона"

Вакцина Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 предназначена для людей старше 12 лет, которые получили хотя бы первичный курс вакцинации против COVID-19. В агентстве заявили, что вакцина, как ожидается, обеспечит более широкую защиту от различных вариантов коронавируса и расширит арсенал доступных вакцин в преддверии новой волны заболеваемости.

Клинические исследования новой вакцины продолжаются. Заключение EMA по вакцине будет отправлено в Европейскую комиссию.

Ученые предупреждают, пишет AP, что коронавирус не исчезнет в будущем – отчасти потому, что он все лучше справляется с иммунитетом, полученным благодаря вакцинации или после перенесенной инфекции.