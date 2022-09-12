Европейский регулятор рекомендовал одобрить обновленную COVID-вакцину Pfizer. Она должна защищать от двух вариантов "Омикрона"

Вакцина Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 предназначена для людей старше 12 лет, которые получили хотя бы первичный курс вакцинации против COVID-19. В агентстве заявили, что вакцина, как ожидается, обеспечит более широкую защиту от различных вариантов коронавируса и расширит арсенал доступных вакцин в преддверии новой волны заболеваемости.
Клинические исследования новой вакцины продолжаются. Заключение EMA по вакцине будет отправлено в Европейскую комиссию.
Ученые предупреждают, пишет AP, что коронавирус не исчезнет в будущем – отчасти потому, что он все лучше справляется с иммунитетом, полученным благодаря вакцинации или после перенесенной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.
6 сентября Китай стал первой страной в мире, одобрившей ингаляционную вакцину против COVID-19 Convidecia Air.