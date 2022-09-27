В Украине за неделю от COVID-19 вакцинировались 110,3 тыс. человек – Минздрав

"За отчетную неделю из всех сделанных прививок 18,2% составляют первые дозы, 7,6% – вторые дозы, 68,2% – первые бустерные дозы, 6% – вторые бустерные дозы", – говорится в сообщении.
С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привиты 16,1 млн человек, из них две дозы получили 15,3 млн человек, первую бустерную дозу – почти 2,2 млнчеловек, вторую бустерную дозу – 30,9 тыс. человек.
В Минздраве подчеркнули, что 790 тыс. человек не получили вовремя вторую дозу, а около 13,1 млн – первую бустерную дозу.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует карантин. 19 августа 2022 года Кабмин продлил его до 31 декабря.
19 сентября главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За неделю с 12-го по 19 сентября было выявлено почти 37 тыс. случаев.
27 сентября Минздрав сообщил, что с начала эпидемии в Украине подтвердили почти 5,2 млн случаев коронасирусной инфекции, умерли 109,2 тыс. человек, выздоровели почти 5 млн заболевших.
19 сентября Минздрав разрешил вторую бустерную прививку против коронавируса всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы. Также теперь можно прививать детей в возрасте 5–11 лет вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.