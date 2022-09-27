В Украине за неделю от COVID-19 вакцинировались 110,3 тыс. человек – Минздрав

Вакцинация против коронавируса в Украине началась в феврале 2021 года Фото: EPA

"За отчетную неделю из всех сделанных прививок 18,2% составляют первые дозы, 7,6% – вторые дозы, 68,2% – первые бустерные дозы, 6% – вторые бустерные дозы", – говорится в сообщении.

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привиты 16,1 млн человек, из них две дозы получили 15,3 млн человек, первую бустерную дозу – почти 2,2 млнчеловек, вторую бустерную дозу – 30,9 тыс. человек.

В Минздраве подчеркнули, что 790 тыс. человек не получили вовремя вторую дозу, а около 13,1 млн – первую бустерную дозу.