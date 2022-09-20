Минздрав пока не призывает украинцев массово вакцинироваться от оспы обезьян – Кузин

Кузин сообщил, что в области, где был выявлен первый случай заболевания, проводятся исследования Фото: uacrisis.org

Кузин сообщил, что в области где был выявлен первый в Украине случай заболевания, проводятся исследования.

Он отметил, что в Украину завезли около 5 тыс. ПЦР-тестов для диагностики оспы обезьян, их распределили по медучреждениям.

Основные симптомы заболевания – сыпь, головные боли, повышенная температура. Минздрав и Всемирная организация здравоохранения не предусматривают эпидемического распространения оспы обезьян, как это было с коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил канал.

"Минздрав не призывает к массовой вакцинации [от оспы обезьян] в Украине", – сказал главный санврач.

В Минздраве призвали украинцев при выявлении признаков оспы обезьян оставаться дома, "пока пузырьки не отпадут". Для профилактики заболевания нужно избегать тесных контактов, мыть руки и использовать антисептики.

Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября, второй – 19-го. В Минздраве отметили, что по предварительным данным, эти случаи между собой не связаны.