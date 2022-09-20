Минздрав пока не призывает украинцев массово вакцинироваться от оспы обезьян – Кузин

Кузин сообщил, что в области где был выявлен первый в Украине случай заболевания, проводятся исследования.
Он отметил, что в Украину завезли около 5 тыс. ПЦР-тестов для диагностики оспы обезьян, их распределили по медучреждениям.
Основные симптомы заболевания – сыпь, головные боли, повышенная температура. Минздрав и Всемирная организация здравоохранения не предусматривают эпидемического распространения оспы обезьян, как это было с коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил канал.
"Минздрав не призывает к массовой вакцинации [от оспы обезьян] в Украине", – сказал главный санврач.
В Минздраве призвали украинцев при выявлении признаков оспы обезьян оставаться дома, "пока пузырьки не отпадут". Для профилактики заболевания нужно избегать тесных контактов, мыть руки и использовать антисептики.
Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября, второй – 19-го. В Минздраве отметили, что по предварительным данным, эти случаи между собой не связаны.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Вирус начал распространяться в мае 2022 года. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.
17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), по состоянию на 19 сентября оспу обезьян выявили в более чем 100 странах и территориях.