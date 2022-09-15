В Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян – Минздрав

"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент доставлен в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни", – говорится в сообщении.

Заболевание диагностировали с помощью ПЦР-теста. Проводится эпидемиологическое расследование.

"По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдаются повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится", – сообщили в Минздраве.