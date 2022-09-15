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В Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян – Минздрав

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Оспу обезьян у пациента подтвердили с помощью ПЦР-теста
Оспу обезьян у пациента подтвердили с помощью ПЦР-теста
Фото:depositphotos.com

В Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент доставлен в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни", – говорится в сообщении.

Заболевание диагностировали с помощью ПЦР-теста. Проводится эпидемиологическое расследование.

"По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдаются повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится", – сообщили в Минздраве.

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Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.

23 июля Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.

17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

По состоянию на 17 августа оспу обезьян обнаружили в 92 странах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, оспа
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