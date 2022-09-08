ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине нет зафиксированных случаев обезьяньей оспы – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине нет случаев этого заболевания, как и подозрений на него
В Украине нет случаев этого заболевания, как и подозрений на него 
Фото: depositphotos.com

В Украине случаев или подозрений на заболевание обезьяньей оспой на данный момент не зафиксировано. Об этом 8 сентября сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"В мире продолжается распространение оспы обезьян. В Украине по состоянию на 7 сентября случаев этого заболевания, как и подозрений на него, не зафиксировано", - сообщили в Минздраве. 

В министерстве призвали быть бдительными, учитывая миграцию и особенности эпидемических процессов и опубликовали основные факты об этом заболевании в инфографике.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0ppQHkpVuwZRRz2sgkAC8VRyttyBLuhBG62p1RMJM1rar73Eeh4RAEhMcmuzZAbjKl

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.

17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

По состоянию на 17 августа, оспу обезьян обнаружили в 92 странах.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вирус, оспа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина Украина
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (138924)
2
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (135839)
3
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (129381)
4
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (117102)
5
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (113819)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (101643)
7
"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным (78147)
8
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (62386)
 
 
 
 