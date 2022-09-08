В Украине нет зафиксированных случаев обезьяньей оспы – Минздрав

В Украине нет случаев этого заболевания, как и подозрений на него Фото: depositphotos.com

"В мире продолжается распространение оспы обезьян. В Украине по состоянию на 7 сентября случаев этого заболевания, как и подозрений на него, не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

В министерстве призвали быть бдительными, учитывая миграцию и особенности эпидемических процессов и опубликовали основные факты об этом заболевании в инфографике.