Вспышка оспы обезьян. В мире заразилось более 50 тыс. человек — ВОЗ

От оспы обезьян в мире умерло 16 человек Фото: ЕРА

Согласно данным ВОЗ, от лихорадки и других симптомов, вызванных оспой обезьян, в мире умерло 16 человек, а всего зарегистрировано 50 496 случаев заражения вирусом.

По словам главы ВОЗ, мировая общественность должна проявить “политическую волю и приверженность” в сдерживании распространения вируса.

“Возможно, в обозримом будущем мы будем жить с COVID-19. Но нам не обязательно жить с оспой обезьян”, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что на Северную и Южную Америку приходится более половины доказанных случаев в мире, а в неких странах продолжает расти количество заболевших.



В то же время, количество случаев в Канаде и европейских странах, включая Германию и Нидерланды, замедлилось, сказал Тедрос.