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Вспышка оспы обезьян. В мире заразилось более 50 тыс. человек — ВОЗ

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От оспы обезьян в мире умерло 16 человек
От оспы обезьян в мире умерло 16 человек
Фото: ЕРА

Более 50 тыс. человек во всем мире заболели оспой обезьян в 2022 году. Об этом 31 августа заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Его выступление на брифинге опубликовано в Twitter.

Согласно данным ВОЗ, от лихорадки и других симптомов, вызванных оспой обезьян, в мире умерло 16 человек, а всего зарегистрировано 50 496 случаев заражения вирусом.

По словам главы ВОЗ, мировая общественность должна проявить “политическую волю и приверженность” в сдерживании распространения вируса.

“Возможно, в обозримом будущем мы будем жить с COVID-19. Но нам не обязательно жить с оспой обезьян”, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что на Северную и Южную Америку приходится более половины доказанных случаев в мире, а в неких странах продолжает расти количество заболевших.

В то же время, количество случаев в Канаде и европейских странах, включая Германию и Нидерланды, замедлилось, сказал Тедрос.

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.

23 июля Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.

17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

По состоянию на 17 августа, оспу обезьян обнаружили в 92 странах.

Теги: ВОЗ, вирус, обезьяны, health, здравоохранение, вакцина, оспа
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