На востоке Китая обнаружен вирус, который передается от животных людям. Заразилось уже 35 человек – СМИ

С соответствующими симптомами, такими как лихорадка, кашель и усталость, обнаружены уже 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань в Китае. Считается, что все они заразились от животных, доказательств того, что он передается от человека к человеку, пока нет, говорится в сообщении.
Профессор Ван Линф из медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре заявил, что случаи LayV, обнаруженные в настоящее время, не были летальными или очень серьезными, поэтому "не надо паниковать".
Однако исследователь добавил, что многие вирусы животных, когда ими заражаются люди, приводят к непредсказуемым последствиям.
The Novel Langya virus (LayV) identified in China— Scientific European (@SCI_EU) August 10, 2022
Two henipavirus, Hendra virus (HeV) and the Nipah virus (NiV) are already known to cause fatal disease in humans. Now, a novel henipavirus has been identified in febrile patients in Eastern China.https://t.co/8V8L6Ci5QX pic.twitter.com/VyZ500z4xf
С мая 2022 года на планете распространяется оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения.
К началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывает осложнения, которые могут привести к смерти.