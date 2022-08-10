На востоке Китая обнаружен вирус, который передается от животных людям. Заразилось уже 35 человек – СМИ

С соответствующими симптомами, такими как лихорадка, кашель и усталость, обнаружены уже 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань в Китае. Считается, что все они заразились от животных, доказательств того, что он передается от человека к человеку, пока нет, говорится в сообщении.

Профессор Ван Линф из медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре заявил, что случаи LayV, обнаруженные в настоящее время, не были летальными или очень серьезными, поэтому "не надо паниковать".

Однако исследователь добавил, что многие вирусы животных, когда ими заражаются люди, приводят к непредсказуемым последствиям.

Scientific European пишет, что кроме землероек, исследования ранее выявляли LayV у домашних животных, а именно – у коз и собак, которые также являются промежуточными хозяевами вируса. The Novel Langya virus (LayV) identified in China

Two henipavirus, Hendra virus (HeV) and the Nipah virus (NiV) are already known to cause fatal disease in humans. Now, a novel henipavirus has been identified in febrile patients in Eastern China.https://t.co/8V8L6Ci5QX pic.twitter.com/VyZ500z4xf — Scientific European (@SCI_EU) August 10, 2022



