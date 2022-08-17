Производитель вакцины от оспы обезьян не справляется со спросом

Единственный производитель вакцины от оспы обезьян сомневается, что сможет обеспечить всех нуждающихся в ней Фото: pixabay.com

По его словам, Bavarian Nordic вряд ли справится с возросшим спросом "даже с модернизацией нашей существующей производственной площадки в Дании".

Компания изучает возможность аутсорсинга части производства, включая передачу технологии контрактному производителю в США. Соренсен добавил, что компания ищет способы получить помощь от партнеров на всех этапах производства вакцины. Он подчеркнул, что конкретные переговоры пока не ведутся, а идет лишь изучение и рассмотрение возможных вариантов.

Bloomberg отмечает, что ранее компания заявляла, что в состоянии выполнять заказы на датском предприятии, и подчеркивала, что передача технологии стороннему производителю была бы слишком сложной, дорогой и длительной. Переход к аутсорсингу производства означал бы серьезный сдвиг для Bavarian Nordic A/S, отмечает агентство.