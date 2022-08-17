Производитель вакцины от оспы обезьян не справляется со спросом

По его словам, Bavarian Nordic вряд ли справится с возросшим спросом "даже с модернизацией нашей существующей производственной площадки в Дании".
Компания изучает возможность аутсорсинга части производства, включая передачу технологии контрактному производителю в США. Соренсен добавил, что компания ищет способы получить помощь от партнеров на всех этапах производства вакцины. Он подчеркнул, что конкретные переговоры пока не ведутся, а идет лишь изучение и рассмотрение возможных вариантов.
Bloomberg отмечает, что ранее компания заявляла, что в состоянии выполнять заказы на датском предприятии, и подчеркивала, что передача технологии стороннему производителю была бы слишком сложной, дорогой и длительной. Переход к аутсорсингу производства означал бы серьезный сдвиг для Bavarian Nordic A/S, отмечает агентство.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.
23 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.