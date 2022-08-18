Оспу обезьян обнаружили в 92 странах, скончались 12 пациентов – ВОЗ

"В 92 странах мира выявлено 35 тыс. случаев оспы обезьян, 12 заразившихся скончались. Только за минувшую неделю было зарегистрировано 7,5 тыс. новых больных, что на 20% больше, чем неделей ранее. Почти все случаи приходятся на страны Европы и американского континента", – говорится в сообщении.

Гебрейесус подчеркнул, что "подавляющее большинство случаев по-прежнему выявляется среди мужчин, вступающих в сексуальные отношения с другими мужчинами".

По словам главы ВОЗ, "сейчас очень важно, чтобы страны были готовы к вспышке и могли остановить передачу инфекции, для этого необходимо использовать уже доказавшие свою эффективность меры по отслеживанию заболеваемости, выявлению людей, контактировавших с больными, а также просвещению населения".