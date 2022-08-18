Оспу обезьян обнаружили в 92 странах, скончались 12 пациентов – ВОЗ

"В 92 странах мира выявлено 35 тыс. случаев оспы обезьян, 12 заразившихся скончались. Только за минувшую неделю было зарегистрировано 7,5 тыс. новых больных, что на 20% больше, чем неделей ранее. Почти все случаи приходятся на страны Европы и американского континента", – говорится в сообщении.
Гебрейесус подчеркнул, что "подавляющее большинство случаев по-прежнему выявляется среди мужчин, вступающих в сексуальные отношения с другими мужчинами".
По словам главы ВОЗ, "сейчас очень важно, чтобы страны были готовы к вспышке и могли остановить передачу инфекции, для этого необходимо использовать уже доказавшие свою эффективность меры по отслеживанию заболеваемости, выявлению людей, контактировавших с больными, а также просвещению населения".
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.
23 июля Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.
17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.