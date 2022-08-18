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Оспу обезьян обнаружили в 92 странах, скончались 12 пациентов – ВОЗ

За последнюю неделю подтвердили 7,5 новых случаев оспы обезьян
За последнюю неделю подтвердили 7,5 новых случаев оспы обезьян
Фото: ЕРА

В мире зафиксировано уже 35 тыс. случаев оспы обезьян у людей, сообщил 17 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, написал сайт организации.

"В 92 странах мира выявлено 35 тыс. случаев оспы обезьян, 12 заразившихся скончались. Только за минувшую неделю было зарегистрировано 7,5 тыс. новых больных, что на 20% больше, чем неделей ранее. Почти все случаи приходятся на страны Европы и американского континента", – говорится в сообщении.

Гебрейесус подчеркнул, что "подавляющее большинство случаев по-прежнему выявляется среди мужчин, вступающих в сексуальные отношения с другими мужчинами".

По словам главы ВОЗ, "сейчас очень важно, чтобы страны были готовы к вспышке и могли остановить передачу инфекции, для этого необходимо использовать уже доказавшие свою эффективность меры по отслеживанию заболеваемости, выявлению людей, контактировавших с больными, а также просвещению населения".

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.

23 июля Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.

17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, смерть, ВОЗ, вирус, лечение, Европа, обезьяны, инфекция, Тедрос Адханом Гебрейесус, мужчины, здравоохранение, оспа
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