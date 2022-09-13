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В США зафиксирована первая смерть от обезьяньей оспы

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В США зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
В США зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
Фото: depositphotos.com

В Лос-Анджелесе (США) зафиксирована первая смерть от обезьяньей оспы. Об этом 12 сентября сообщил окружной департамент общественного здравоохранения города.

Также первый летальный случай подтвердил и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Сообщается, что у заболевшего человека была сильно ослаблена иммунная система, и он был госпитализирован. 

"Лицам с тяжелым иммунодефицитом, которые подозревают, что у них оспа обезьян, рекомендуется как можно раньше обращаться за медицинской помощью и лечением и оставаться под наблюдением врача во время болезни", – отметили в департаменте.

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.

17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

По состоянию на 17 августа, оспу обезьян обнаружили в 92 странах.

8 сентября Минздрав Украины сообщил о том, что в стране нет зафиксированных случаев обезьяньей оспы.

Теги: США, смерть, вирус, Лос-Анджелес, болезнь, оспа
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