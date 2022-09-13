В США зафиксирована первая смерть от обезьяньей оспы

В США зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян Фото: depositphotos.com

Также первый летальный случай подтвердил и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Сообщается, что у заболевшего человека была сильно ослаблена иммунная система, и он был госпитализирован.

"Лицам с тяжелым иммунодефицитом, которые подозревают, что у них оспа обезьян, рекомендуется как можно раньше обращаться за медицинской помощью и лечением и оставаться под наблюдением врача во время болезни", – отметили в департаменте.