В Украине зарегистрирован второй случай оспы обезьян – Минздрав

Пациент сообщил, что сыпь у него появилась в конце августа Фото: depositphotos.com

"Пациент госпитализирован со следующими симптомами: лихорадка, сыпь на лице, в полости рта, на руках. По словам пациента, сыпь появилась в конце августа. В то же время обращение в больницу состоялась несколько дней назад. Вот почему мы призываем всех, кто имеет симптомы, похожие на симптомы оспы обезьян, немедленно обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать опасности других людей", – заявили в Минздраве.

Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября. В Минздраве отметили, что по предварительным данным, эти случаи между собой не связаны.