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В Украине зарегистрирован второй случай оспы обезьян – Минздрав

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Пациент сообщил, что сыпь у него появилась в конце августа
Пациент сообщил, что сыпь у него появилась в конце августа
Фото: depositphotos.com

В Украине зарегистрировали второй случай оспы обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram 19 сентября.

"Пациент госпитализирован со следующими симптомами: лихорадка, сыпь на лице, в полости рта, на руках. По словам пациента, сыпь появилась в конце августа. В то же время обращение в больницу состоялась несколько дней назад. Вот почему мы призываем всех, кто имеет симптомы, похожие на симптомы оспы обезьян, немедленно обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать опасности других людей", – заявили в Минздраве.

Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября. В Минздраве отметили, что по предварительным данным, эти случаи между собой не связаны.

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах, в частности в странах Европы, в США, Канаде, Австралии.

23 июля Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.

17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

По состоянию на 17 августа оспу обезьян обнаружили в 92 странах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, оспа
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