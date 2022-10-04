Швеция передала Украине 500 тыс. доз обновленной вакцины от Pfizer/BioNTech против COVID-19

Вакцина была разработана специально против штамма коронавируса "Омикрон" и его вариантов. В Минздраве отметили, что ее будут использовать для первой и второй бустерной прививки людям старше 18 лет.
Препарат уже доставили в большинство регионов Украины. В частности по 23 тыс. доз – в Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области, 40 тыс. в Днепропетровскую, 34,5 тыс. в Винницкую, 20 тыс. в Сумскую, 17 тыс. в Ивано-Франковскую, 11,5 тыс. в Николаевскую, 8,6 тыс. в Одесскую, 5,7 тыс. в Донецкую область.
"Даже в сверхсложных условиях войны мы продолжаем вакцинацию украинцев против COVID-19 и благодарим правительство Швеции за помощь. Благодаря вам Украина стала одной из первых стран мира за пределами ЕС, получивших обновленную вакцину. Теперь еще больше украинцев смогут защититься от тяжелого течения и осложнений коронавирусной болезни", – сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует карантин. 19 августа 2022 года Кабмин продлил его до 31 декабря.
19 сентября замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За неделю, с 12-го по 19 сентября, было выявлено почти 37 тыс. случаев.
27 сентября Минздрав сообщил, что с начала эпидемии в Украине подтвердили почти 5,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли 109,2 тыс. человек, выздоровели почти 5 млн заболевших.
По последним данным Минздрава, которые были опубликованы 27 сентября, с начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привились 16,1 млн человек, из них две дозы получили 15,3 млн человек, первую бустерную дозу – почти 2,2 млн человек, вторую бустерную дозу – 30,9 тыс. человек.
19 сентября Минздрав разрешил вторую бустерную прививку от коронавируса всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы. Также теперь можно прививать детей в возрасте 5–11 лет вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.