Швеция передала Украине 500 тыс. доз обновленной вакцины от Pfizer/BioNTech против COVID-19

Вакцина была разработана специально против штамма коронавируса "Омикрон" и его вариантов. В Минздраве отметили, что ее будут использовать для первой и второй бустерной прививки людям старше 18 лет.

Препарат уже доставили в большинство регионов Украины. В частности по 23 тыс. доз – в Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области, 40 тыс. в Днепропетровскую, 34,5 тыс. в Винницкую, 20 тыс. в Сумскую, 17 тыс. в Ивано-Франковскую, 11,5 тыс. в Николаевскую, 8,6 тыс. в Одесскую, 5,7 тыс. в Донецкую область.

"Даже в сверхсложных условиях войны мы продолжаем вакцинацию украинцев против COVID-19 и благодарим правительство Швеции за помощь. Благодаря вам Украина стала одной из первых стран мира за пределами ЕС, получивших обновленную вакцину. Теперь еще больше украинцев смогут защититься от тяжелого течения и осложнений коронавирусной болезни", – сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин.