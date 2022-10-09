"Орки взбесились". Россияне обстреляли из артиллерии Сумскую область

"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в семь утра, уже зафиксировано более 50 приходов", – написал Живицкий.
Около 7.00 было зафиксировано 30 прилетов из реактивных систем залпового огня в Шалыгинской общине.
В 7.35 россияне открыли огонь из САУ (152 мм) по Ворожбянской общине. В ОВА сообщают о 21 ударе.
Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
С 9.00 противник из минометов обстрелял Великописаревскую общину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.