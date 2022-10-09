"Орки взбесились". Россияне обстреляли из артиллерии Сумскую область

В результате обстрелов повреждены частные дома и инфраструктурные объекты Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в семь утра, уже зафиксировано более 50 приходов", – написал Живицкий.

Около 7.00 было зафиксировано 30 прилетов из реактивных систем залпового огня в Шалыгинской общине.

В 7.35 россияне открыли огонь из САУ (152 мм) по Ворожбянской общине. В ОВА сообщают о 21 ударе.

Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

С 9.00 противник из минометов обстрелял Великописаревскую общину.

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