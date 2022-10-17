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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину. Мир может и должен остановить этот террор

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Зеленский: Когда мы говорим о необходимости Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизнях
Зеленский: Когда мы говорим о необходимости Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизнях
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном 17 октября, прокомментировал утреннюю атаку РФ по Украине, в том числе по Киеву.

По его словам, РФ этой ночью и утром обстреляла 25 населенных пунктов Украины.

"В течение всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все же удалось попасть сегодня. В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским Shahed. Парень и беременная девушка на шестом месяце. [Президент РФ] Владимир Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину", – добавил Зеленский. 

Он отметил, что РФ атакует Украину и вечером, работают украинские силы противовоздушной обороны, которые сбивают вражеские воздушные цели

"Мир может и должен остановить этот террор. Когда мы говорим о необходимости Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизнях, которые уносят террористы", – подчеркнул Зеленский.

О том, что среди жертв утренней атаки РФ по столице есть молодая семейная пара, которая ждала ребенка, сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Беременная женщина работала сомелье в одном из киевских магазинов компании goodwine, ее зовут Виктория, проинформировала пресс-служба goodwine. 

"Шесть лет назад Вика стала сомелье магазина goodwine на Мечникова. Она была единственной девочкой в отделе, но никогда не проявляла слабости, для нее не было сложных задач, вызовов. Она любила вино и свою работу. Сегодня ее тело нашли в объятиях с любимым мужем Богданом и котом в доме, куда прилетел российский дрон. Они ждали ребенка. Мы безумно любили Вику. Уверены, любили и вы. Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: нужно меньше себя жалеть. Такой сильной мы запомним ее. Навсегда", – сообщили в компании. 

https://www.facebook.com/goodwine.ukraine/posts/pfbid0AEGmBaDwbRxPcx2o5xDzXxncJq4pbxktJqYL1BMCiMg97Cveh9Roe2gKNbp5HhmZl

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. 

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана Shahed-136). Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие
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