Зеленский попросил киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время

"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень значима в пределах всей энергосистемы Украины", – отметил президент.

Он уточнил, что 15 октября жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. В целом же по стране в среднем – на 10%.

"Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть возможность. С 17.00 до 23.00 должно сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам", – сказал Зеленский.