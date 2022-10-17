Зеленский попросил киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время

"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень значима в пределах всей энергосистемы Украины", – отметил президент.
Он уточнил, что 15 октября жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. В целом же по стране в среднем – на 10%.
"Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть возможность. С 17.00 до 23.00 должно сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам", – сказал Зеленский.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. За период 10–12 октября зафиксировано 128 обстрелов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры.
После повреждения объектов инфраструктуры в Украине вводили графики веерных отключений.
14 октября премьер проинформировал о стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, 13 октября веерных отключений уже не было.
Утром 15 октября российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. По предварительной информации, жертв нет. В "Укрэнерго" сообщили, что в результате обстрела значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.