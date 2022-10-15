Удары РФ по Киевской области повредили энергообъект, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

По данным энергетиков, аварийные бригады уже начали работы по восстановлению энергоснабжения Киева и столичного региона. Но диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений.

"Просим потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00! Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", – обращаются к жителям области в НЭК.

О том, что российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области, утром 15 октября сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. По предварительной информации, жертв нет.