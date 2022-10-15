Удары РФ по Киевской области повредили энергообъект, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

По данным энергетиков, аварийные бригады уже начали работы по восстановлению энергоснабжения Киева и столичного региона. Но диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений.
"Просим потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00! Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", – обращаются к жителям области в НЭК.
О том, что российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области, утром 15 октября сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. По предварительной информации, жертв нет.
14 октября оккупанты атаковали инфраструктуру Киевской области дронами-камикадзе. По информации главы ОВА, жертв и пострадавших нет.
Также войска РФ нанесли ракетный удар по Киевской области во время массированной атаки 10 октября. Были погибшие и пострадавшие.