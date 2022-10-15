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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары РФ по Киевской области повредили энергообъект, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

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Потребителей столичного региона просят экономно использовать электричество
Потребителей столичного региона просят экономно использовать электричество
Фото: НЕК "Укренерго" / Facebook

В результате утренних обстрелов Киевской области сильно разрушен один из объектов энергетической инфраструктуры. Об этом 15 октября сообщили в НЭК "Укрэнерго".

По данным энергетиков, аварийные бригады уже начали работы по восстановлению энергоснабжения Киева и столичного региона. Но диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений.

"Просим потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00! Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", – обращаются к жителям области в НЭК.

О том, что российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области, утром 15 октября сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. По предварительной информации, жертв нет.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02Qq5tEtyqPE5VuD9RezutSYcFyYGb6amc5q8M88C1CYjZvbz5vJigjuPRVoykGfxRl

Контекст:

14 октября оккупанты атаковали инфраструктуру Киевской области дронами-камикадзе. По информации главы ОВА, жертв и пострадавших нет.

Также войска РФ нанесли ракетный удар по Киевской области во время массированной атаки 10 октября. Были погибшие и пострадавшие.

Теги: Киевская ОГА, Укрэнерго, Киевская область, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, Алексей Кулеба
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