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Уменьшение потребления электроэнергии позволило не вводить графики принудительных отключений 16 октября – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" призывали ограничить потребление электроэнергии в вечернее время
В "Укрэнерго" призывали ограничить потребление электроэнергии в вечернее время
Фото: depositphotos.com

Киев и центральный регион Украины 15 октября не нуждались в отключениях электроэнергии благодаря тому, что украинцы вечером в субботу уменьшили потребление. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook 16 октября.

"Потребители Киева и области вместе снизили потребление на 7%. Самыми сознательными по сокращению потребления стали жители Черниговской области, их результат – почти 20%. Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии. Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор", – говорится в сообщении.

В "Укрєнерго" отметили, что ограничивая потребление электроэнергии, украинцы берегут "раненую" обстрелами энергосистему от перегрузки, что позволяет специалистам ускорить ее "реабилитацию"; помогают стране сэкономить уголь, который будет нужен тепловым электростанциям зимой для производства электроэнергии, а также экономят свои средства.

"И главное – когда вы ограничиваете потребление, это позволяет нашим диспетчерам не вводить графики принудительных отключений. Каждая выключенная в вечернее время стиральная машина – это возможность для других быть со светом. Мы все вносим свой вклад в нашу победу. Помогаем волонтерам, донатим для героических ВСУ. Теперь в этот список вы можете добавить помощь энергетикам. И это просто. Не надо сидеть в темноте. Выключите хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключите лишнее освещение в помещениях, расскажите о бережливом потреблении своим родным, друзьям и соседям", – заявили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02dixSZEggY2kPE5pWLZx8JoZ1PouUdfd4ZXU2YeqUEHPEwV6947ESdNHVfSMG3jrAl

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. За период 10–12 октября зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В результате повреждения объектов инфраструктуры вводили графики веерных отключений.

14 октября премьер проинформировал о стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, 13 октября веерных отключений уже не было.

Утром 15 октября российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. По предварительной информации, жертв нет. В "Укрэнерго" сообщили, что в результате обстрела значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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