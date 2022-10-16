Уменьшение потребления электроэнергии позволило не вводить графики принудительных отключений 16 октября – "Укрэнерго"

"Потребители Киева и области вместе снизили потребление на 7%. Самыми сознательными по сокращению потребления стали жители Черниговской области, их результат – почти 20%. Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии. Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор", – говорится в сообщении.

В "Укрєнерго" отметили, что ограничивая потребление электроэнергии, украинцы берегут "раненую" обстрелами энергосистему от перегрузки, что позволяет специалистам ускорить ее "реабилитацию"; помогают стране сэкономить уголь, который будет нужен тепловым электростанциям зимой для производства электроэнергии, а также экономят свои средства.

"И главное – когда вы ограничиваете потребление, это позволяет нашим диспетчерам не вводить графики принудительных отключений. Каждая выключенная в вечернее время стиральная машина – это возможность для других быть со светом. Мы все вносим свой вклад в нашу победу. Помогаем волонтерам, донатим для героических ВСУ. Теперь в этот список вы можете добавить помощь энергетикам. И это просто. Не надо сидеть в темноте. Выключите хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключите лишнее освещение в помещениях, расскажите о бережливом потреблении своим родным, друзьям и соседям", – заявили в компании.