"Сегодня очередной тяжелый для энергетики день. Потому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления, – заявил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. – Наша цель для всего города Киев – сокращение 35–40%! Персональная просьба к бизнесу: выключите световую рекламу – как внутреннюю так и уличную".

"ДТЭК Киевские энергосети" предупредили, что отключения света в столице будут происходить в часы пиковой нагрузки – с утра до 13.00 и с 18.00 до 23.00.

"Из-за сложности повреждений инфраструктуры, отключения могут происходить более четырех часов. Точный срок отключения будет зависеть от состояния энергосистемы и распоряжений НЭК "Укрэнерго". Чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей столицы потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18.00 до 23.00", – сообщили в ДТЭК.