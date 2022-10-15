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Жителей Киева призвали сократить потребление электроэнергии на 35–40%, бизнес просят выключить рекламу

Киевлян призывают снизить потребление электроэнергии
Киевлян призывают снизить потребление электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Жителей Киева призывают экономить электроэнергию после утреннего ракетного удара РФ по энергетическому удару в Киевской области. Об этом говорится в сообщении энергокомпании ДТЭК, опубликованном в Facebook 15 октября.

"Сегодня очередной тяжелый для энергетики день. Потому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления, – заявил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. – Наша цель для всего города Киев – сокращение 35–40%! Персональная просьба к бизнесу: выключите световую рекламу – как внутреннюю так и уличную".

https://www.facebook.com/DTEKcompany/posts/pfbid02wJDMQGM5LB6gWULfz47S6WZPbtrKe1PMqcSixYZDAUyCNZmH4F9REa4rHUHppcZfl

"ДТЭК Киевские энергосети" предупредили, что отключения света в столице будут происходить в часы пиковой нагрузки – с утра до 13.00 и с 18.00 до 23.00.

"Из-за сложности повреждений инфраструктуры, отключения могут происходить более четырех часов. Точный срок отключения будет зависеть от состояния энергосистемы и распоряжений НЭК "Укрэнерго". Чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей столицы потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18.00 до 23.00", – сообщили в ДТЭК.

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid0Cp7AehAKxhdzK1tDzt3FnqEDgH4WwyRPt7Ng3ZgZj8SzkaZE8BAQ88cudq14ejhVl

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. За период 10–12 октября зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В результате повреждения объектов инфраструктуры вводили графики веерных отключений.

14 октября премьер проинформировал о стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, 13 октября веерных отключений уже не было.

Утром 15 октября российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. По предварительной информации, жертв нет. В "Укрэнерго" сообщили, что в результате обстрела значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, ДТЭК, электроэнергия, веерные отключения, инфраструктура, энергосистема
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