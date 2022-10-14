"Укрэнерго" пока не планирует ограничивать потребление электроэнергии 14 октября

Вечер 14 октября, отметили в "Укрэнерго", может стать третьим после атак России, когда энергосистема сможет обойтись без принудительных отключений. Все это происходит потому, что вечером 12-го и 13 октября украинцы в часы пик потребили электричества меньше, чем в обычный осенний день.
"Нам необходимо во что бы то ни стало удержать нынешний уровень потребления. А лучше еще немного сократить его в часы пик. Ведь, несмотря на то, что мы не перешагиваем предел, с каждым днем потребляем все больше. Например, 12 октября в вечерний пик потребление было на 4% ниже среднего показателя, а 13 октября – всего на 2,2%", – говорится в заявлении.
В "Укрэнерго" вновь призвали украинцев уменьшать потребление электроэнергии утром – с 8.00 до 11.00 – и вечером с 17.00 до 23.00.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.
Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.
В ДТЭК поблагодарили жителей столицы за существенное сокращение потребления в часы утреннего и вечернего максимума. Однако ситуация пока остается сложной.