"Укрэнерго" пока не планирует ограничивать потребление электроэнергии 14 октября

Вечер 14 октября, отметили в "Укрэнерго", может стать третьим после атак России, когда энергосистема сможет обойтись без принудительных отключений. Все это происходит потому, что вечером 12-го и 13 октября украинцы в часы пик потребили электричества меньше, чем в обычный осенний день.

"Нам необходимо во что бы то ни стало удержать нынешний уровень потребления. А лучше еще немного сократить его в часы пик. Ведь, несмотря на то, что мы не перешагиваем предел, с каждым днем потребляем все больше. Например, 12 октября в вечерний пик потребление было на 4% ниже среднего показателя, а 13 октября – всего на 2,2%", – говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" вновь призвали украинцев уменьшать потребление электроэнергии утром – с 8.00 до 11.00 – и вечером с 17.00 до 23.00.