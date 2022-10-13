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Благодаря сознательности киевлян и слаженной работе энергетиков в Киеве пока не планируется отключение света – ДТЭК

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Во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00
Во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00
Фото: depositphotos.com

В Киеве пока не планируется отключение электроэнергии благодаря ответственному потреблению электроэнергии жителями столицы и слаженным действиям энергетиков ДТЭК и "Укрэнерго". Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Энергетикам "ДТЭК Киевские электросети" и специалистам НЭК "Укрэнерго" удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что позволит пока не применять в столице графики аварийных отключений. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что киевляне откликнулись на призывы снизить потребление в пиковые часы нагрузки", – сообщили в компании.

В ДТЭК поблагодарили жителей столицы за существенное сокращение потребления в часы утреннего и вечернего максимума.

"Каждый гражданин сегодня энергетик. Мы благодарны жителям столицы за ответственное потребление электроэнергии в сложные дни для нашей энергосистемы", – сообщили в ДТЭК.

В  компании подчеркнули, что ситуация остается сложной и риск повторных вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется.

"Энергетики ДТЭК, "Укрэнерго", других компаний, службы спасения и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы обезопасить энергосистему и не допустить отключений потребителей. Однако риск новых террористических атак на украинские электростанции и подстанции остается и нужно готовиться ко всем возможным сценариям", – отметили в ДТЭК.

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.

Теги: энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, обстрелы, веерные отключения, инфраструктура, энергосистема
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