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Зеленский поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения

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Энергетики вернули электроснабжение почти во все обесточенные города и села
Энергетики вернули электроснабжение почти во все обесточенные города и села
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в вечернем обращении главы государства, опубликованном 11 октября в его Telegram.

"Благодарю всех энергетиков и работников коммунальных служб за качественную реакцию и быструю работу", – сказал он.

Президент отметил, что, если бы не вчерашние удары, энергетики уже полностью восстановили бы электроснабжение в Украине. Также он добавил, что энергетики вернули электроснабжение почти во все обесточенные города и села.

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили, что в ряде регионов не исключены веерные отключения электроэнергии.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.

Всего с начала полномасштабного вторжения энергетики вернули свет более 7 млн потребителей, 4 млн из них были подключены компанией ДТЭК Рината Ахметова.

Теги: энергетика, электроснабжение, Владимир Зеленский, обстрелы, веерные отключения, инфраструктура, российские оккупанты
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