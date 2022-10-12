Зеленский поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения

"Благодарю всех энергетиков и работников коммунальных служб за качественную реакцию и быструю работу", – сказал он.
Президент отметил, что, если бы не вчерашние удары, энергетики уже полностью восстановили бы электроснабжение в Украине. Также он добавил, что энергетики вернули электроснабжение почти во все обесточенные города и села.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили, что в ряде регионов не исключены веерные отключения электроэнергии.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.
Всего с начала полномасштабного вторжения энергетики вернули свет более 7 млн потребителей, 4 млн из них были подключены компанией ДТЭК Рината Ахметова.