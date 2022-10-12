Зеленский поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения

Энергетики вернули электроснабжение почти во все обесточенные города и села Фото: depositphotos.com

"Благодарю всех энергетиков и работников коммунальных служб за качественную реакцию и быструю работу", – сказал он.

Президент отметил, что, если бы не вчерашние удары, энергетики уже полностью восстановили бы электроснабжение в Украине. Также он добавил, что энергетики вернули электроснабжение почти во все обесточенные города и села.