В Украине восстановили системы электроснабжения после обстрелов – премьер

"График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество", – сказал он.

По его словам, сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов.

"Энергетикам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. За это время критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления", – подчеркнул премьер.