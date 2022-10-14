ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине восстановили системы электроснабжения после обстрелов – премьер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов
Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов
Фото: depositphotos.com

В Украине удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки российских оккупантов 10–12 октября на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество", – сказал он.

По его словам, сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов.

"Энергетикам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. За это время критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления", – подчеркнул премьер.

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, энергетика, оккупация, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (515182)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (307194)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (271132)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (260015)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (165337)
6
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (84132)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (84028)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (57993)
 
 
 
 