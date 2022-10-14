В Украине восстановили системы электроснабжения после обстрелов – премьер

"График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество", – сказал он.
По его словам, сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов.
"Энергетикам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. За это время критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления", – подчеркнул премьер.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.
Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.