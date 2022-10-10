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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за террористических атак России энергетики вынуждены временно ограничить потребление в Киеве и области во избежание аварий

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В ДТЭК просят украинцев в период вечернего максимума потребления не включать мощные электроприборы
В ДТЭК просят украинцев в период вечернего максимума потребления не включать мощные электроприборы
Фото: depositphotos.com

Из-за российских террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области в регионе возник дефицит мощности, сообщили в Facebook компании ДТЭК. Для недопущения аварий в Киеве и области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

В пресс-службе отметили, что с 11.20 10 октября НЭК "Укрэнерго" ввела графики аварийного отключения электроснабжения, которые коснулись большого количества промышленных и бытовых клиентов Киева. Чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы по требованию НЭК "Укрэнерго", ДТЭК будет вынуждена частично ограничивать потребление электроэнергии клиентами до стабилизации ситуации, подчеркнули в компании;

"Для этого будут составляться графики поочередного электроснабжения. Начиная с 11 октября компания на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать четырех часов", – сказано в сообщении.

В ДТЭК также просят украинцев в период вечернего максимума потребления не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и тому подобное).

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid02AvTSEafqQVZtD6GEUWZRaRzWoYiCXtm1PdgjWaKMQoefAUbvmNxGanbpeE1GoEjJl

Контекст:Утром 10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Известно об обстрелах КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкого и Конотопа Сумской области. 

В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки РФ погибло 14 человек, 97 получили ранения.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: Киев, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, веерные отключения, энергосистема
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