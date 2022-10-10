Из-за террористических атак России энергетики вынуждены временно ограничить потребление в Киеве и области во избежание аварий

В ДТЭК просят украинцев в период вечернего максимума потребления не включать мощные электроприборы Фото: depositphotos.com

В пресс-службе отметили, что с 11.20 10 октября НЭК "Укрэнерго" ввела графики аварийного отключения электроснабжения, которые коснулись большого количества промышленных и бытовых клиентов Киева. Чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы по требованию НЭК "Укрэнерго", ДТЭК будет вынуждена частично ограничивать потребление электроэнергии клиентами до стабилизации ситуации, подчеркнули в компании;

"Для этого будут составляться графики поочередного электроснабжения. Начиная с 11 октября компания на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать четырех часов", – сказано в сообщении.

В ДТЭК также просят украинцев в период вечернего максимума потребления не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и тому подобное).