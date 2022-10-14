Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 17 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей

За 13 октября специалисты ДТЭК смогли попасть с разрешения военных в ряд поврежденных электросетей в 10 населенных пунктах Донецкой области. Вновь получают свет 14 тысяч домохозяйств области. Днепропетровская область подверглась воздушным атакам в течение последних суток, из-за чего были разрушены линии электропередачи. За сутки энергетики смогли все отремонтировать и вернуть свет для 2541 семьи в двух населенных пунктах.

"В настоящее время без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов Донецкой области. Энергетики обязательно восстановят свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отметили в ДТЭК.

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