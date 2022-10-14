Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 17 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей

За 13 октября специалисты ДТЭК смогли попасть с разрешения военных в ряд поврежденных электросетей в 10 населенных пунктах Донецкой области. Вновь получают свет 14 тысяч домохозяйств области. Днепропетровская область подверглась воздушным атакам в течение последних суток, из-за чего были разрушены линии электропередачи. За сутки энергетики смогли все отремонтировать и вернуть свет для 2541 семьи в двух населенных пунктах.
"В настоящее время без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов Донецкой области. Энергетики обязательно восстановят свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отметили в ДТЭК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.
Всего за три дня зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.