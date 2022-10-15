В Офисе президента призвали жителей Киева и области в субботу вечером максимально экономить электроэнергию

Он призвал жителей Киева и области максимально ограничить использование электроэнергии с 17.00 до 23.00.

"Это позволит пройти эти трудности всем нам менее заметно. Если не соблюдать эти ограничения, будут сложности и придется снова доставать свечи и переживать все сопутствующие отключению электроэнергии последствия", – написал Тимошенко.

Российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области около 8.00 15 октября.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили о попадании в объект энергетической инфраструктуры и серьезных разрушениях. По данным энергетиков, аварийные бригады уже начали работы по восстановлению энергоснабжения Киева и столичного региона. Но диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможности применения аварийных отключений.