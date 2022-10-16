Шмыгаль назвал область, в которой больше всего снизили потребление электричества после российских обстрелов

"Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России. Только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в том числе в столице. Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не добился", – написал он.
По словам премьера, "Украина была готова к такому сценарию".
"Мы мобилизовали усилия на экстренные ремонтные работы, возобновили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктах. Украинцы проявили сознательность, добровольно снизив потребление электроэнергии в среднем на 10%", – объяснил Шмыгаль.
Он отметил, что 15 октября в Киеве и Киевской области потребление электроэнергии снизилось на 7%, а "самыми сознательными относительно сокращения потребления стали жители Черниговской области, их результат – почти 20%".
"Это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не применять плановые отключения. Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии", – подчеркнул Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. За период 10–12 октября зафиксировано 128 обстрелов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, говорил Шмыгаль.
После повреждения объектов инфраструктуры в Украине вводили графики веерных отключений.
14 октября премьер проинформировал о стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, 13 октября веерных отключений уже не было.
Утром 15 октября российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. По предварительной информации, жертв нет. В "Укрэнерго" сообщили, что в результате обстрела значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.