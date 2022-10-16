Шмыгаль назвал область, в которой больше всего снизили потребление электричества после российских обстрелов

Шмыгаль отметил, что украинцы снизили потребление электроэнергии в среднем на 10% Фото: pixabay.com

"Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России. Только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в том числе в столице. Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не добился", – написал он.

По словам премьера, "Украина была готова к такому сценарию".

"Мы мобилизовали усилия на экстренные ремонтные работы, возобновили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктах. Украинцы проявили сознательность, добровольно снизив потребление электроэнергии в среднем на 10%", – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что 15 октября в Киеве и Киевской области потребление электроэнергии снизилось на 7%, а "самыми сознательными относительно сокращения потребления стали жители Черниговской области, их результат – почти 20%".

"Это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не применять плановые отключения. Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии", – подчеркнул Шмыгаль.

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