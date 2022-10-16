Несмотря на обстрелы, шахтеры продолжают спускаться под землю и добывать уголь для нужд энергосистемы – нардеп Бондар

"Наблюдаю за тем, как умело, быстро и почти незаметно энергетики ремонтируют и возобновляют работу энергосистемы, возвращают свет. Несмотря на обстрелы, шахтеры продолжают спускаться на сотни метров под землю и добывать уголь для энергосистемы, и еще раз ловлю себя на мысли, что нашу нацию не сломать", – написал он.
Бондар подчеркнул, что каждый украинец играет свою роль в нынешней борьбе с Россией и своим трудом они ежедневно приближают победу Украины.
"Зиму мы пройдем. И пройдем ее еще более сильными, чем когда-либо", – подытожил он.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. За период 10–12 октября зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В результате повреждения объектов инфраструктуры вводили графики веерных отключений.
14 октября премьер проинформировал о стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, 13 октября веерных отключений уже не было.
Утром 15 октября российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. По предварительной информации, жертв нет. В "Укрэнерго" сообщили, что в результате обстрела значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.