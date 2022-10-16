Несмотря на обстрелы, шахтеры продолжают спускаться под землю и добывать уголь для нужд энергосистемы – нардеп Бондар

"Наблюдаю за тем, как умело, быстро и почти незаметно энергетики ремонтируют и возобновляют работу энергосистемы, возвращают свет. Несмотря на обстрелы, шахтеры продолжают спускаться на сотни метров под землю и добывать уголь для энергосистемы, и еще раз ловлю себя на мысли, что нашу нацию не сломать", – написал он.

Бондар подчеркнул, что каждый украинец играет свою роль в нынешней борьбе с Россией и своим трудом они ежедневно приближают победу Украины.

"Зиму мы пройдем. И пройдем ее еще более сильными, чем когда-либо", – подытожил он.