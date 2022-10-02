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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бернар-Анри Леви после визита на шахту ДТЭК отметил героизм украинских шахтеров

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Бернар-Анри Леви: Люди с черными лицами крестятся, словно идут на фронт, перед деревянными позолоченными иконами у входа на первый уровень
Бернар-Анри Леви: Люди с черными лицами крестятся, словно идут на фронт, перед деревянными позолоченными иконами у входа на первый уровень
Фото: nv.ua

Известный французский философ и писатель Бернар-Анри Леви назвал украинских шахтеров эпическими героями первой линии фронта. Об этом он написал в своей авторской колонке для НВ, посетив заходящие под постоянными обстрелами города и одну из шахт ДТЭК Рината Ахметова.

"Мы видели Запорожье, оцепеневшее от шантажа [президента РФ Владимира] Путина, разместившего свою артиллерию и войска посреди атомной станции. Мы ночевали в Кривом Роге. Через несколько часов после нашего отъезда обстрел дамбы вызвал потоп и лишил часть города электричества", – написал публицист.

Он отметил, что  угольные шахты Донбасса имеют стратегическое значение в битве за энергетику, и в том числе – шахты Днепропетровской области, где, по его словам, линия фронта для шахтеров проходит на глубине 245 метров под землей.

"Люди с черными лицами крестятся, словно идут на фронт, перед деревянными позолоченными иконами у входа на первый уровень. Через четыре часа на обратном пути шахтеры поют гимн Украины, прежде чем вернуться на свежий воздух", – рассказал французский философ.

Бернар-Анри Леви сравнил героизм украинских шахтеров с событиями мировой войны.

"Битва за уголь во Франции в 1945 году завершила эпопею Сопротивления. Здесь, в Украине, шахтеры – это эпические герои на первой линии в войне, которая разворачивается на земле и под землей", – подытожил он.

Контекст:

Шахты компании ДТЭК перед отопительным сезоном работают круглосуточно в четыре смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива.

Теги: уголь, энергетика, шахты, Днепропетровская область, шахтеры, ДТЭК, Бернар-Анри Леви, писатель, угольные шахты, шахтер
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