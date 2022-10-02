Бернар-Анри Леви после визита на шахту ДТЭК отметил героизм украинских шахтеров

Бернар-Анри Леви: Люди с черными лицами крестятся, словно идут на фронт, перед деревянными позолоченными иконами у входа на первый уровень Фото: nv.ua

"Мы видели Запорожье, оцепеневшее от шантажа [президента РФ Владимира] Путина, разместившего свою артиллерию и войска посреди атомной станции. Мы ночевали в Кривом Роге. Через несколько часов после нашего отъезда обстрел дамбы вызвал потоп и лишил часть города электричества", – написал публицист.

Он отметил, что угольные шахты Донбасса имеют стратегическое значение в битве за энергетику, и в том числе – шахты Днепропетровской области, где, по его словам, линия фронта для шахтеров проходит на глубине 245 метров под землей.

"Люди с черными лицами крестятся, словно идут на фронт, перед деревянными позолоченными иконами у входа на первый уровень. Через четыре часа на обратном пути шахтеры поют гимн Украины, прежде чем вернуться на свежий воздух", – рассказал французский философ.

Бернар-Анри Леви сравнил героизм украинских шахтеров с событиями мировой войны.

"Битва за уголь во Франции в 1945 году завершила эпопею Сопротивления. Здесь, в Украине, шахтеры – это эпические герои на первой линии в войне, которая разворачивается на земле и под землей", – подытожил он.