ДТЭК Ахметова начал помогать государственным ТЭС углем для прохождения зимы

"Ближайшая зима – вызов для нас всех… Один из наших вкладов сегодня – поддержка государственной генерации углем собственной добычи. Она, как и все мы, сильно пострадала от войны. Поэтому угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" не только обеспечивают топливом собственные теплоэлектростанции, которые являются приоритетом, но и нашли возможность поддержать и предоставить дополнительные объемы нужд ТЭС "Центрэнерго", – сообщил Салеев.

Первая партия объемом 50 тысяч тонн угля уже отгружается для государственной генерации.

С начала войны шахтам компании ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля.