ДТЭК Ахметова начал помогать государственным ТЭС углем для прохождения зимы

"Ближайшая зима – вызов для нас всех… Один из наших вкладов сегодня – поддержка государственной генерации углем собственной добычи. Она, как и все мы, сильно пострадала от войны. Поэтому угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" не только обеспечивают топливом собственные теплоэлектростанции, которые являются приоритетом, но и нашли возможность поддержать и предоставить дополнительные объемы нужд ТЭС "Центрэнерго", – сообщил Салеев.
Первая партия объемом 50 тысяч тонн угля уже отгружается для государственной генерации.
С начала войны шахтам компании ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля.
Шахты компании ДТЭК перед отопительным сезоном работают круглосуточно в четыре смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива. Добыча собственного угля может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом, отмечали в пресс-службе. Так, в прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ произвели треть электроэнергии в стране – 46 млрд кВт-ч.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
17 августа Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.
Угледобывающим предприятиям ДТЭК удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне, для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона компания планирует довести их количество до 23, рассказывал генеральный директор "ДТЭК Энерго".