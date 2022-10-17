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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области слышали взрывы. В ОВА заявили, что ПВО работает в Киевской и Черкасской областях

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В Киевской и Черкасской областях работает ПВО, атака на Украину продолжается
В Киевской и Черкасской областях работает ПВО, атака на Украину продолжается
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Массированная атака с воздуха на Украину 17 октября продолжается, в Киевской области, в частности в Борисполе, вечером 17 октября работает ПВО, жителей области просят не покидать укрытия. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, детали рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко в Facebook.

"Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО. Отмечаю: ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" – призвал Кулеба.

Борисенко уточнил, что ПВО работает в Борисполе, ситуация контролируемая, однако опасность не миновала. Уличное освещение выключено как в целях экономии, так и для того, чтобы зенитчикам лучше были видны цели.

https://www.facebook.com/borysenkoboryspil/videos/402485095428728/

Также о взрывах в Борисполе сообщал Telegram канал "Бориспіль Info".

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил в Telegram, что в Черкасской области также работает ПВО, высока вероятность атаки дронами.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черкасской, Луганской и Киевской областях.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.

Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области, и снова Одесскую

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 21.30 16 октября сбили 37 БПЛА.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Борисполь, оккупация, Вооруженные силы Украины, Киевская область, ПВО, Черкасская область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Воздушные силы Украины, Алексей Кулеба, российские оккупанты, воздушная тревога, Игорь Табурец, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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