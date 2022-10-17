В Киевской области слышали взрывы. В ОВА заявили, что ПВО работает в Киевской и Черкасской областях

В Киевской и Черкасской областях работает ПВО, атака на Украину продолжается Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО. Отмечаю: ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" – призвал Кулеба.

Борисенко уточнил, что ПВО работает в Борисполе, ситуация контролируемая, однако опасность не миновала. Уличное освещение выключено как в целях экономии, так и для того, чтобы зенитчикам лучше были видны цели.

Также о взрывах в Борисполе сообщал Telegram канал "Бориспіль Info".

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил в Telegram, что в Черкасской области также работает ПВО, высока вероятность атаки дронами.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черкасской, Луганской и Киевской областях.