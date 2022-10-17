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ВОЙНА В УКРАИНЕ

БПЛА, ПВО, склады боеприпасов. Генштаб ВСУ рассказал об уничтожении вражеских объектов

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По оккупантам работала артиллерия
По оккупантам работала артиллерия
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по российским оккупантам до 20 ударов. Об этом проинформировал 17 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиций зенитного ракетного комплекса противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что их подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских беспилотников Shahed-136.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника", – объяснили в ВСУ.

Также Генштаб озвучил уточненную информацию об огневом поражении подразделений противника.

"В результате точечных ударов артиллерии сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых. Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nLNizWNFeWPbt1J28jo68wfYKSmKbyPTWf8hZCPJZg7qqibXTVsnYsi9fn4rLiMil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, на 17 октября убитых с 24 февраля оккупантов было уже 65 320.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, Мелитополь, вооружение, ПВО, Бердянск, раненые, боеприпасы, артиллерия, Васильевка, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, погибшие, потери армии России, российские оккупанты
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