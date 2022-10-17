БПЛА, ПВО, склады боеприпасов. Генштаб ВСУ рассказал об уничтожении вражеских объектов

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиций зенитного ракетного комплекса противника", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что их подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских беспилотников Shahed-136.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника", – объяснили в ВСУ.
Также Генштаб озвучил уточненную информацию об огневом поражении подразделений противника.
"В результате точечных ударов артиллерии сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых. Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, на 17 октября убитых с 24 февраля оккупантов было уже 65 320.