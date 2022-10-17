БПЛА, ПВО, склады боеприпасов. Генштаб ВСУ рассказал об уничтожении вражеских объектов

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиций зенитного ракетного комплекса противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что их подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских беспилотников Shahed-136.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника", – объяснили в ВСУ.

Также Генштаб озвучил уточненную информацию об огневом поражении подразделений противника.

"В результате точечных ударов артиллерии сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых. Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется", – отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)