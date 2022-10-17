Украинские военные отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами идут на юге и востоке Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник [...] не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, враг пытается удержать временно захваченные территории и "сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

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