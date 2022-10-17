Украинские военные отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник [...] не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, враг пытается удержать временно захваченные территории и "сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.