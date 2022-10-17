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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Бои с оккупантами идут на юге и востоке Украины
Бои с оккупантами идут на юге и востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать на двух направлениях на Донбассе, проинформировал 17 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник [...] не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, враг пытается удержать временно захваченные территории и "сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nLNizWNFeWPbt1J28jo68wfYKSmKbyPTWf8hZCPJZg7qqibXTVsnYsi9fn4rLiMil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецк, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Марьинка, Красногоровка, вторжение, Майорск, ВСУ, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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