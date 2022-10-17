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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе прогремел взрыв, ОК "Юг" сообщило о сбитом дроне

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В небе над Одессой поднялся дым
В небе над Одессой поднялся дым
Фото: Суспільне Одеса / Telegram

Оперативное командование "Юг" сообщило, что над Одессой был сбит вражеский беспилотник. Заявление опубликовал канал "Одеса. Офіційно" 17 октября.

"Направленный на Одесскую область вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", – сказано в сообщении.

 Общественное сообщило, что в небе над городом были слышны взрывы.

"Думская" опубликовала фото сбитого дрона.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. На этот момент известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.

Теги: Одесса, взрыв, ПВО
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