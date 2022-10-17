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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Продолжают демонстрировать жестокость Путина". В Белом доме осудили массированные удары оккупантов по Украине

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Жан-Пьер заявила, что США осуждают спровоцированную Россией эскалацию и очередную атаку на Украину 17 октября
Жан-Пьер заявила, что США осуждают спровоцированную Россией эскалацию и очередную атаку на Украину 17 октября
Фото: EPA

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 17 октября в комментарии CNN заявила об осуждении сегодняшних атак России на Украину и ее столицу Киев.

Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, считает ли администрация Байдена, что война переходит в новую фазу, но назвала действия России в последние несколько недель "эскалацией".

Она в очередной раз отметила, что администрация находится в ежедневном контакте с украинцами, и напомнила о недавнем пакете военной помощи, предоставленном Украине со стороны США.

"Самая последняя эскалация, Соединенные Штаты решительно осуждают ракетные удары России сегодня, которые продолжают демонстрировать жестокость Путина", – подытожила Жан-Пьер.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.

Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области и снова Одесскую. Вечером были атакованы Киевская область и Черкасская область.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 21.30 16 октября сбили 37 БПЛА.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Джо Байден, Киевская область, ПВО, нападение, Белый дом, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты, воздушная тревога, Карин Жан-Пьер, дрон-камикадзе
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