"Продолжают демонстрировать жестокость Путина". В Белом доме осудили массированные удары оккупантов по Украине

Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, считает ли администрация Байдена, что война переходит в новую фазу, но назвала действия России в последние несколько недель "эскалацией".
Она в очередной раз отметила, что администрация находится в ежедневном контакте с украинцами, и напомнила о недавнем пакете военной помощи, предоставленном Украине со стороны США.
"Самая последняя эскалация, Соединенные Штаты решительно осуждают ракетные удары России сегодня, которые продолжают демонстрировать жестокость Путина", – подытожила Жан-Пьер.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.
Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области и снова Одесскую. Вечером были атакованы Киевская область и Черкасская область.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 21.30 16 октября сбили 37 БПЛА.