"Продолжают демонстрировать жестокость Путина". В Белом доме осудили массированные удары оккупантов по Украине

Жан-Пьер заявила, что США осуждают спровоцированную Россией эскалацию и очередную атаку на Украину 17 октября Фото: EPA

Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, считает ли администрация Байдена, что война переходит в новую фазу, но назвала действия России в последние несколько недель "эскалацией".

Она в очередной раз отметила, что администрация находится в ежедневном контакте с украинцами, и напомнила о недавнем пакете военной помощи, предоставленном Украине со стороны США.

"Самая последняя эскалация, Соединенные Штаты решительно осуждают ракетные удары России сегодня, которые продолжают демонстрировать жестокость Путина", – подытожила Жан-Пьер.