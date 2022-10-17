ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Броварами сбили беспилотник оккупантов – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская ПВО сбила беспилотник над Броварами
Украинская ПВО сбила беспилотник над Броварами
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов был сбит в небе над Броварской объединенной территориальной громадой Киевской области вечером 17 октября. Об этом в видеообращении в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Уважаемая броварская громада. Прошу всех быть спокойными. Работают наши Вооруженные силы Украины. Над нашей громадой был уничтожен вражеский беспилотник. Повреждений нет, все в порядке, слава ВСУ", – сказал Сапожко.

На момент обращения Сапожко в Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога, сообщалось о работе ПВО в Борисполе киевской области и в Черкасской области.

https://www.facebook.com/i.sapozhko/videos/824803585334489/

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.

Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области и снова Одесскую

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 21.30 16 октября сбили 37 БПЛА.

Теги: Россия, Украина, Борисполь, Вооруженные силы Украины, Киевская область, ПВО, Бровары, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, Игорь Сапожко, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крик души людей, которые даже не планируют быть артистами". Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили почти 400 заявок
"Крик души людей, которые даже не планируют быть артистами". Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили почти 400 заявок
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке
Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью
Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью
  Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь
  Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь G
Дмитрий ГОРДОН
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (66723)
2
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (60043)
3
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42975)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (34308)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (29464)
6
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22600)
7
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (17216)
8
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (16398)
 
 
 
 