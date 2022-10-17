Под Броварами сбили беспилотник оккупантов – мэр

"Уважаемая броварская громада. Прошу всех быть спокойными. Работают наши Вооруженные силы Украины. Над нашей громадой был уничтожен вражеский беспилотник. Повреждений нет, все в порядке, слава ВСУ", – сказал Сапожко.
На момент обращения Сапожко в Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога, сообщалось о работе ПВО в Борисполе киевской области и в Черкасской области.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Пока известно о четырех погибших в Киеве, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.
Позднее, днем 17 октября, российские оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области и снова Одесскую.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных с вечера 16 октября дронов-камикадзе, об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 17 октября. По его данным, ВСУ с 21.30 16 октября сбили 37 БПЛА.