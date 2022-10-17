Под Броварами сбили беспилотник оккупантов – мэр

"Уважаемая броварская громада. Прошу всех быть спокойными. Работают наши Вооруженные силы Украины. Над нашей громадой был уничтожен вражеский беспилотник. Повреждений нет, все в порядке, слава ВСУ", – сказал Сапожко.

На момент обращения Сапожко в Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога, сообщалось о работе ПВО в Борисполе киевской области и в Черкасской области.