Зеленский: Россия не имеет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения

Зеленский: Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война Фото: president.gov.ua

Зеленский сообщил, что ночью и утром 16 октября и утром 17-го РФ обстреляла 25 населенных пунктов Украины, только за 12 часов с 21.00 воскресенья украинские защитники сбили 37 иранских дронов Shahed-136 и несколько крылатых ракет.

"Чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем. И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война. Россия не имеет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения. Зачем ей террор? Чтобы давить – давить на нас, на Европу, на весь мир", – заявил он.

Президент поблагодарил украинских защитников, сбивающих российские ракеты и беспилотники, а также всех, кто участвует в ликвидации последствий ударов РФ.

Он отметил, что в результате сегодняшнего обстрела тоже возникли перебои со светом, и подчеркнул, что сейчас продолжаются восстановительные работы.

"Такая форма террора не даст России ничего даже сейчас, когда у нас еще нет достаточного количества систем ПВО и ПРО. Но для этого наше единство должно быть и дальше максимальным. Учитывайте, пожалуйста, по просьбы энергетиков и сознательно потребляйте электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно", – добавил Зеленский.

Глава государства призвал представителей бизнеса помогать местным общинам ликвидировать последствия обстрелов, при условии, если есть такая возможность.

"Заботьтесь, пожалуйста, о тех своих знакомых и соседях, которые остаются наедине и нуждаются во внимании или помощи, в частности о стариках. И обязательно благодарите тех, кто привлечен к защите нашего государства и ликвидации последствий ударов террористов, кто поддерживает нормальную жизнь, несмотря на любые попытки России ее сломать. Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов – это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, которое может сломить народ, осознающий, за что воюет и чего никогда не простит врагу", – резюмировал Зеленский.