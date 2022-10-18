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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия не имеет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения

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Зеленский: Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война
Зеленский: Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война
Фото: president.gov.ua

Чем меньше Россия будет иметь возможностей терроризировать население Украины, тем быстрее закончится война. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 17 октября, его цитирует сайт Офиса президента.

Зеленский сообщил, что ночью и утром 16 октября и утром 17-го РФ обстреляла 25 населенных пунктов Украины, только за 12 часов с 21.00 воскресенья украинские защитники сбили 37 иранских дронов Shahed-136 и несколько крылатых ракет. 

"Чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем. И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война. Россия не имеет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения. Зачем ей террор? Чтобы давить – давить на нас, на Европу, на весь мир", – заявил он. 

Президент поблагодарил украинских защитников, сбивающих российские ракеты и беспилотники, а также всех, кто участвует в ликвидации последствий ударов РФ. 

Он отметил, что в результате сегодняшнего обстрела тоже возникли перебои со светом, и подчеркнул, что сейчас продолжаются восстановительные работы. 

"Такая форма террора не даст России ничего даже сейчас, когда у нас еще нет достаточного количества систем ПВО и ПРО. Но для этого наше единство должно быть и дальше максимальным. Учитывайте, пожалуйста, по просьбы энергетиков и сознательно потребляйте электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно", – добавил Зеленский. 

Глава государства призвал представителей бизнеса помогать местным общинам ликвидировать последствия обстрелов, при условии, если есть такая возможность. 

"Заботьтесь, пожалуйста, о тех своих знакомых и соседях, которые остаются наедине и нуждаются во внимании или помощи, в частности о стариках. И обязательно благодарите тех, кто привлечен к защите нашего государства и ликвидации последствий ударов террористов, кто поддерживает нормальную жизнь, несмотря на любые попытки России ее сломать. Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов – это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, которое может сломить народ, осознающий, за что воюет и чего никогда не простит врагу", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. 

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана Shahed-136). Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, терроризм, электричество, ПВО, беспилотники, Владимир Зеленский, ПРО, инфраструктура, энергосистема, обращение
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