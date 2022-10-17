Минобороны и ОК "Юг" рассказали, при каком соотношении потерь оккупанты будут психологически "сыпаться". Сейчас оно – 1 к 6,5

"Стала свидетелем, как Ковальчук воодушевляет военных на борьбу с врагом. Не все слова и задачи смогу здесь обнародовать, но, поверьте, это мощно", – написала Маляр.
Она добавила, что командующий ОК "Юг" рассказал подчиненным "интересные факты" о деморализации подразделений врага на юге и растущих потерях захватчиков.
"Соотношение потерь [ВСУ и оккупантов] приблизительно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться", – написала замминистра.
По словам Ковальчука, "враг уже в достаточно сложной ситуации на юге".
"Но расслабляться не время. Напротив, надо собрать всю нашу силу и мощь и выдавливать российскую армию с нашей земли", – процитировала Маляр командующего ОК "Юг".
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
16 октября, по данным Генштаба ВСУ, число ликвидированных в Украине российских захватчиков достигло 65 тыс. Утром 17 октября убитых оккупантов было уже 65 320.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".
В конце июня Зеленский заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".