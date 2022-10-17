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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны и ОК "Юг" рассказали, при каком соотношении потерь оккупанты будут психологически "сыпаться". Сейчас оно – 1 к 6,5

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Ковальчук заявил, что сейчас соотношение потерь в боях на юге Украины на одного бойца ВСУ 6,5 оккупанта. Для того чтобы оккупанты "посыпались", требуется 1:8.
Ковальчук заявил, что сейчас соотношение потерь в боях на юге Украины – на одного бойца ВСУ 6,5 оккупанта. Для того чтобы оккупанты "посыпались", требуется 1:8.
Фото: Ганна Маляр інфо / Telegram

Потери российских оккупантов на юге Украины растут и приближаются к отметке, после которой моральный дух российских войск может рухнуть. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 16 октября в Telegram, ссылаясь на данные, озвученные командующим ОК "Юг" генерал-майором Андреем Ковальчуком.

"Стала свидетелем, как Ковальчук воодушевляет военных на борьбу с врагом. Не все слова и задачи смогу здесь обнародовать, но, поверьте, это мощно", – написала Маляр.

Она добавила, что командующий ОК "Юг" рассказал подчиненным "интересные факты" о деморализации подразделений врага на юге и растущих потерях захватчиков.

"Соотношение потерь [ВСУ и оккупантов] приблизительно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться", – написала замминистра.

По словам Ковальчука, "враг уже в достаточно сложной ситуации на юге".

"Но расслабляться не время. Напротив, надо собрать всю нашу силу и мощь и выдавливать российскую армию с нашей земли", – процитировала Маляр командующего ОК "Юг".

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

16 октября, по данным Генштаба ВСУ, число ликвидированных в Украине российских захватчиков достигло 65 тыс. Утром 17 октября убитых оккупантов было уже 65 320.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

В конце июня Зеленский заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

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