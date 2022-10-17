Минобороны и ОК "Юг" рассказали, при каком соотношении потерь оккупанты будут психологически "сыпаться". Сейчас оно – 1 к 6,5

Ковальчук заявил, что сейчас соотношение потерь в боях на юге Украины – на одного бойца ВСУ 6,5 оккупанта. Для того чтобы оккупанты "посыпались", требуется 1:8. Фото: Ганна Маляр інфо / Telegram

"Стала свидетелем, как Ковальчук воодушевляет военных на борьбу с врагом. Не все слова и задачи смогу здесь обнародовать, но, поверьте, это мощно", – написала Маляр.

Она добавила, что командующий ОК "Юг" рассказал подчиненным "интересные факты" о деморализации подразделений врага на юге и растущих потерях захватчиков.

"Соотношение потерь [ВСУ и оккупантов] приблизительно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться", – написала замминистра.

По словам Ковальчука, "враг уже в достаточно сложной ситуации на юге".

"Но расслабляться не время. Напротив, надо собрать всю нашу силу и мощь и выдавливать российскую армию с нашей земли", – процитировала Маляр командующего ОК "Юг".