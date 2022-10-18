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КИЕВ

В сети распространили фото киевлянина, "сбивающего" дрон из винтовки. Это фейк. Мужчина целился из окна и, возможно, даже стрелял, но более года назад

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Этого мужчину полиция задерживала в Киеве в прошлом году, при обыске у него нашли наркотики
Этого мужчину полиция задерживала в Киеве в прошлом году, при обыске у него нашли наркотики
Скриншот: Патрульна поліція Києва / Telegram

17 октября в украинском сегменте социальных сетей широко разошлось фото мужчины, якобы сбивающего дрон из винтовки, стоя в квартире, однако это фейк. На это обратил внимание Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, работающий при Минкульте Украины.

Речь о снимке, который опубликовал в своем аккаунте, кроме других, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко. При этом парламентарий не писал, что мужчина сбивал дрон, он сопроводил фото подписью: "Мой любимый город никогда не сдается без боя". 

https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/pfbid02L1j7LBHe8VRGASKbqgnyM9ohnU5rVNgR1inbgeNLCj2fCbdbtz9yhA6bRAVFCGVyl

"Вероятно, фотографию, на которой мужчина с винтовкой "охотится" на иранские дроны со своего балкона, вбросили в украинские соцсети российские пропагандисты. Она должна была бы показать, что столица якобы не имеет защиты от БПЛА и киевляне вынуждены сами бороться с дронами", – предполагают в Страткоме. 

В центре подчеркнули, что БПЛА сбивали украинские защитники. Один БПЛА действительно сбили из стрелкового оружия, но это сделали полицейские, о чем сообщали в МВД

Мужчину, который стал "героем дня" в соцсетях, киевская полиция задерживала в прошлом году. Согласно релизу правоохранителей от 25 июня 2021 года, на 51-летнего жителя Святошинского района столицы жаловались соседи, которые услышали в доме крики и стрельбу. 

"Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку. Патрульные пообщались с мужем – тот открыл им дверь и пустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики", – отметили тогда в полиции и опубликовали видео, на котором видно, как фигурант целился куда-то в небо, выглядывая из окна.  

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Всего РФ ночью и утром 16 октября и утром 17-го РФ обстреляла 25 населенных пунктов Украины, только за 12 часов с 21.00 воскресенья украинские защитники сбили 37 иранских дронов Shahed-136 и несколько крылатых ракет. 

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. погибли четыре человека, в том числе семейная пара, которая ждала ребенка

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана Shahed-136). Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, оружие, стрельба, наркотики, Богдан Яременко, ПВО, беспилотники, соцсети, фейк, квартира, мужчины
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