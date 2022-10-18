В сети распространили фото киевлянина, "сбивающего" дрон из винтовки. Это фейк. Мужчина целился из окна и, возможно, даже стрелял, но более года назад

Этого мужчину полиция задерживала в Киеве в прошлом году, при обыске у него нашли наркотики Скриншот: Патрульна поліція Києва / Telegram

Речь о снимке, который опубликовал в своем аккаунте, кроме других, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко. При этом парламентарий не писал, что мужчина сбивал дрон, он сопроводил фото подписью: "Мой любимый город никогда не сдается без боя".

"Вероятно, фотографию, на которой мужчина с винтовкой "охотится" на иранские дроны со своего балкона, вбросили в украинские соцсети российские пропагандисты. Она должна была бы показать, что столица якобы не имеет защиты от БПЛА и киевляне вынуждены сами бороться с дронами", – предполагают в Страткоме.

В центре подчеркнули, что БПЛА сбивали украинские защитники. Один БПЛА действительно сбили из стрелкового оружия, но это сделали полицейские, о чем сообщали в МВД.

Мужчину, который стал "героем дня" в соцсетях, киевская полиция задерживала в прошлом году. Согласно релизу правоохранителей от 25 июня 2021 года, на 51-летнего жителя Святошинского района столицы жаловались соседи, которые услышали в доме крики и стрельбу.

"Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку. Патрульные пообщались с мужем – тот открыл им дверь и пустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики", – отметили тогда в полиции и опубликовали видео, на котором видно, как фигурант целился куда-то в небо, выглядывая из окна.