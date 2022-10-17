МИД Украины обвинил Иран в соучастии преступления агрессии РФ против Украины

В заявлении подчеркивается, что Россия, используя иранские ударные беспилотники, продолжает атаковать украинские города, совершает террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры страны.

"Только за последнюю неделю РФ нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, – рассказали в МИД. – Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины".

Киев призывает Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России, говорится в заявлении.

"В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины. [...] Украина будет предпринимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с уставом ООН", – подчеркнули в министерстве.

Авторы заявления напомнили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня обратился к главам МИД государств – членов Европейского союза с призывом ввести против Ирана санкции "за помощь России в терроре против украинцев".

"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля – земля" для их использования в войне против Украины", – добавили в МИД.