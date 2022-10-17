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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины обвинил Иран в соучастии преступления агрессии РФ против Украины

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МИД Украины призвал Иран прекратить поставки оружия России
МИД Украины призвал Иран прекратить поставки оружия России
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины 17 октября выпустило заявление, в котором обвинило Иран в соучастии российской агрессии против Украины.

В заявлении подчеркивается, что Россия, используя иранские ударные беспилотники, продолжает атаковать украинские города, совершает террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры страны. 

"Только за последнюю неделю РФ нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, – рассказали в МИД. – Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины". 

Киев призывает Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России, говорится в заявлении.

"В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины. [...] Украина будет предпринимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с уставом ООН", – подчеркнули в министерстве. 

Авторы заявления напомнили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня обратился к главам МИД государств – членов Европейского союза с призывом ввести против Ирана санкции "за помощь России в терроре против украинцев".

"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля – земля" для их использования в войне против Украины", – добавили в МИД. 

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого обстрела заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, ООН, санкции, МИД Украины, вооружение, беспилотники, Дмитрий Кулеба, санкции против Ирана, война России против Украины, Евросоюз
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