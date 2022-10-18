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В Киеве спасатели нашли тело еще одной погибшей в результате удара российского дрона по жилому дому

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Поисково-спасательные работы в разрушенном оккупантами доме продолжаются
Поисково-спасательные работы в разрушенном оккупантами доме продолжаются
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Спасатели нашли тело еще одной погибшей в результате удара российского дрона по жилому дому в Шевченковском районе Киева накануне утром. Об этом 18 октября сообщил в Facebook городской голова Виталий Кличко.

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы – пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября", – заявил Кличко.

По его словам, поисково-спасательные работы в разрушенном оккупантами доме продолжаются.

"Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", – добавил мэр.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02eeFbfqv16nsM6Z9oebXhzgNwTJhy8L65VHUHv2C6dxXTMaAfYtEGrdXBpgGyAyBSl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, большинство из них были иранскими беспилотниками Shahed-136.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Среди погибших оказалась семейная пара, ожидавшая ребенка.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, спасатели, жертвы, война России против Украины, дрон-камикадзе
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