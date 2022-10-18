В Киеве спасатели нашли тело еще одной погибшей в результате удара российского дрона по жилому дому

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы – пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября", – заявил Кличко.
По его словам, поисково-спасательные работы в разрушенном оккупантами доме продолжаются.
"Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", – добавил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, большинство из них были иранскими беспилотниками Shahed-136.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Среди погибших оказалась семейная пара, ожидавшая ребенка.