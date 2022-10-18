В Киеве спасатели нашли тело еще одной погибшей в результате удара российского дрона по жилому дому

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы – пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября", – заявил Кличко.

По его словам, поисково-спасательные работы в разрушенном оккупантами доме продолжаются.

"Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", – добавил мэр.

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