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КИЕВ

Атакованный дронами-камикадзе дом в Киеве имеет архитектурную и историческую ценность – краевед

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По словам эксперта, дом сочетал элементы киевского кирпичного стиля и неоготические детали
По словам эксперта, дом сочетал элементы киевского кирпичного стиля и неоготические детали
Фото: Короб Антон / Facebook

В результате российской атаки дронами-камикадзе на Киев утром 17 октября был частично разрушен жилой дом в центре столицы. Гид, исследователь истории Киева Антон Короб рассказал в Facebook об этом здании.

Он отметил, что во время атаки в квартирах были люди, среди жителей есть погибшие.

"Дом, несмотря на то, что не состоит на учете, имеет определенную архитектурную и историческую ценность. Возведенный на рубеже XIX–XX веков четырехэтажный дом (возможно, первоначально – трехэтажный, четвертый этаж добавлен позже, в 1900-е годы) объединял элементы типичного образца киевского кирпичного стиля и интересные мелкие лепные неоготические детали", – написал Короб. 

Он отметил, что этот дом построил в качестве доходного купец 1-й гильдии Иоселиан Ицкович (Иосиф Исаакович) Лев, который был также владельцем фабрики гнутой мебели и металлических изделий на этой же улице. По состоянию на 1909 год на фабрике работал 61 рабочий.

"Лев свою продукцию поставлял Юго-Западной железной дороге, Московско-Киево-Воронежской, Екатерининской и другим железным дорогам, управлениям пароходов и другим заведениям. Магазин держал на Александровской улице. Там предлагали: "Огромный выбор всевозможных кроватей: складных и разборных, умывальников, ночных столиков, садовой мебели, железных и цинковых ванн, украшенных разными красками с роскошной живописью, цветами и украшениями ручной работы", – написал гид.

Он добавил, что Лев был также старостой одной из стоящих неподалеку синагог.

Короб опубликовал фотографию дома, каким он был в 2019 году, и фото после атаки. 

https://www.facebook.com/korob.anton/posts/pfbid0LopDnAKoB47Chrh8J2GnWUoaeGw8FK5RcKTSS7xs7faaAjda55DLv1bWmbjPWxa2l

Контекст:

17 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этот день оккупанты выпустили по столице 28 дронов, большую часть сбила противовоздушная оборона. Долетевшие беспилотники повредили энергетические объекты

Один из дронов попал в жилой дом, он частично разрушен. Погибло четыре человека, завалы еще разбирают. Среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка

Кличко показал обломок одного из дронов-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136).

Теги: Киев, история, война России против Украины, архитектура
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