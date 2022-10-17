Атакованный дронами-камикадзе дом в Киеве имеет архитектурную и историческую ценность – краевед

Он отметил, что во время атаки в квартирах были люди, среди жителей есть погибшие.

"Дом, несмотря на то, что не состоит на учете, имеет определенную архитектурную и историческую ценность. Возведенный на рубеже XIX–XX веков четырехэтажный дом (возможно, первоначально – трехэтажный, четвертый этаж добавлен позже, в 1900-е годы) объединял элементы типичного образца киевского кирпичного стиля и интересные мелкие лепные неоготические детали", – написал Короб.

Он отметил, что этот дом построил в качестве доходного купец 1-й гильдии Иоселиан Ицкович (Иосиф Исаакович) Лев, который был также владельцем фабрики гнутой мебели и металлических изделий на этой же улице. По состоянию на 1909 год на фабрике работал 61 рабочий.

"Лев свою продукцию поставлял Юго-Западной железной дороге, Московско-Киево-Воронежской, Екатерининской и другим железным дорогам, управлениям пароходов и другим заведениям. Магазин держал на Александровской улице. Там предлагали: "Огромный выбор всевозможных кроватей: складных и разборных, умывальников, ночных столиков, садовой мебели, железных и цинковых ванн, украшенных разными красками с роскошной живописью, цветами и украшениями ручной работы", – написал гид.

Он добавил, что Лев был также старостой одной из стоящих неподалеку синагог.

Короб опубликовал фотографию дома, каким он был в 2019 году, и фото после атаки.