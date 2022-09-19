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20 сентября, 2022
 
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Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео

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Чмерковский рассказал историю областного молодежного центра в Чернигове
Чмерковский рассказал историю областного молодежного центра в Чернигове
Фото: maksimc / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф Максим Чмерковский принял участие в проекте Украинского института "Открытки из Украины", рассказав историю разрушенного российскими оккупантами памятника архитектурного искусства – Черниговского областного молодежного центра. Видеооткрытка опубликована 16 сентября на странице проекта в Facebook.

Здание, о котором рассказывает хореограф, было построено в 1939 году, но во время Второй мировой войны было разрушено. В 1947 году его реконструировали. В 2017 году в помещении был оборудован молодежный хаб и создано так называемое пространство свободного творчества, 

27 февраля российские оккупанты в результате ракетного удара разрушили молодежный центр.

https://www.facebook.com/UkrainianInstitute/videos/458222099680043/

Контекст:

В рамках проекта "Открытки из Украины" сотрудниками Украинского института создана единая база из 100 памятников, в которой показаны масштабы разрушений и будет рассказана история каждого из них на украинском и английском языках.

Участие в проекте уже принял британский актер Хью Бонневиль. Он рассказал о памятниках архитектуры, которые были разрушены оккупантами во время обстрелов Харькова.

Немецкий певец Малик Харрис, который во время участия в "Евровидении 2022" продемонстрировал поддержку Украине, стал голосом разрушенного российскими оккупантами памятника архитектурного искусства – "Дома управляющего поместьями Кенига" в Тростянце Сумской области.

Теги: Чернигов, война России против Украины, архитектура, Максим Чмерковский, разрушения, российские оккупанты
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