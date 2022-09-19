Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео

Здание, о котором рассказывает хореограф, было построено в 1939 году, но во время Второй мировой войны было разрушено. В 1947 году его реконструировали. В 2017 году в помещении был оборудован молодежный хаб и создано так называемое пространство свободного творчества,

27 февраля российские оккупанты в результате ракетного удара разрушили молодежный центр.

Контекст:

В рамках проекта "Открытки из Украины" сотрудниками Украинского института создана единая база из 100 памятников, в которой показаны масштабы разрушений и будет рассказана история каждого из них на украинском и английском языках.

Участие в проекте уже принял британский актер Хью Бонневиль. Он рассказал о памятниках архитектуры, которые были разрушены оккупантами во время обстрелов Харькова.

Немецкий певец Малик Харрис, который во время участия в "Евровидении 2022" продемонстрировал поддержку Украине, стал голосом разрушенного российскими оккупантами памятника архитектурного искусства – "Дома управляющего поместьями Кенига" в Тростянце Сумской области.