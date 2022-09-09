  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео

Здание было построено в стиле модерн в 1911 году. В нем располагалось отделение Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации. Российские оккупанты дважды обстреляли памятник архитектуры в марте 2022 года.

ВИДЕО

Контекст:

В рамках проекта "Открытки из Украины" сотрудниками Украинского института создана единая база из 100 памятников, в которой показаны масштабы разрушений и будет рассказана история каждого из них на украинском и английском языках.

Участие в проекте уже принял британский актер Хью Бонневиль. Он рассказал о памятниках архитектуры, которые были разрушены оккупантами во время обстрелов Харькова.

Немецкий певец Харрис во время участия в "Евровидении" продемонстрировал поддержку Украине.